Michele Kang en passe d'être la seule patronne de l'OL

Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Aux commandes depuis un an de l'Olympique Lyonnais, la femme d'affaires américaine Michele Kang est en passe d'en devenir la propriétaire, après la signature mardi d'un accord de rachat du club de Ligue 1.

L'opération prévoit qu'elle devienne propriétaire de 87,7% du capital d'Eagle Football Group, la société propriétaire de l'OL, pour 30 millions de dollars (26,3 millions d'euros au cours actuel), explique le groupe dans un communiqué.

Ces parts sont actuellement toutes détenues par la holding Eagle Bidco, basée à Londres, dont le redressement judiciaire en mars a définitivement écarté de sa direction l'entrepreneur américain John Textor, qui avait racheté l'OL à Jean-Michel Aulas en 2022.

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"C'est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m'inscris aujourd'hui dans ce processus de reprise de l'Olympique Lyonnais", a commenté la milliardaire, citée dans un communiqué du club. "Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l'OL", ajoute-t-elle. L'offre reste soumise à l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers, et sa réalisation au maintien de l'équipe de l'OL en Ligue 1 pour la saison 2026/2027.

S'il est assuré sur le plan sportif, puisque l'OL a fini la saison 4e de Ligue 1, il reste conditionné à un aval de la DNCG, qui avait menacé l'an dernier de rétrograder le club en raison de son fort endettement. Michele Kang, qui est déjà propriétaire de l'équipe féminine OL Lyonnes, a été auditionnée mardi par le gendarme financier du football français et lui a présenté son plan de reprise, selon une source proche du dossier.

Nouveaux fonds

Celle que les joueuses surnomment la "Boss queen" avait pris la direction du club masculin en juillet dernier avec l'Allemand Michael Gerlinger, après la démission de John Textor sous la menace de relégation administrative. Elle avait également été nommée PDG d'Eagle Football Group par le fonds américain Ares, principal créancier du groupe.

L'Américaine de 67 ans a, depuis, mené une politique d'austérité et vendu plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Le 18 juin, l'OL a encore annoncé le transfert pour 33,6 millions d'euros bonus inclus, de son attaquant portugais Afonso Moreira acquis pour deux millions d'euros il y a un an au Sporting Portugal. En vertu de l'accord contracté mardi avec l'administrateur d'Eagle Bidco, Michel Kang s'engage également à apporter "jusqu'à 71 millions d'euros de nouveaux fonds au groupe OL", sous forme de prêts d'actionnaires, au cours des deux prochaines saisons de compétition, avec une première tranche de 31 millions mise à disposition immédiatement après finalisation de l'opération.

Par ailleurs, "les principaux prêteurs de l'OL ont consenti certaines facilités sur les 18 prochains mois" si l'opération se déroule comme prévu, souligne l'OL. "Cet acte fort de leur part témoigne de leur soutien à la future actionnaire et dirigeante". Eagle football Group précise que l'opération comprend "l'extinction d'environ 232,6 millions de dette".

Retour à OL Groupe

Une fois que Michele Kang aura racheté les parts détenues par Eagle Bidco, il est prévu que soit lancée une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes, offre qui devra être déposée "au plus tard en octobre 2026".

Eagle Football group reprendra alors le nom de "OL Groupe" qu'il possédait avant le rachat du club par John Textor, et la société restera cotée en Bourse, précisent EFG et l'OL. Michele Kang restera présidente et Michael Gerlinger directeur général. "L'Olympique Lyonnais sera toujours géré séparément d'OL Lyonnes", indique encore le club.

La cotation des actions d'EFG doit reprendre mercredi.

Dans de premières réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se montraient reconnaissants envers l'Américaine qualifiée de "messie" après les turbulences des années Textor, dont le modèle multiclubs (Eagle Bido possède aussi le club brésilien de Botafogo et belge de Molenbeek) n'a jamais convaincu.