Villeurbanne : un incendie se déclare dans le parking d'un immeuble

  • par Romain Balme

    • Dans la nuit de mardi à mercredi, un feu s'est produit à Villeurbanne, dans le quartier du Tonkin. Selon la police, des pneus ont été incendiés. Aucune victime n'est à déplorer et une enquête a été ouverte.

    La grande échelle, deux fourgons de lutte contre les incendies et un véhicule d’intervention diverse et de présignalisation. Les pompiers ont dû sortir l'artillerie lourde dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 février. Dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne, les soldats du feu ainsi que la police ont été mobilisés rue Mozart aux alentours de 3 heures du matin.

    Selon les informations de nos confrères du Progrès, un feu s'est déclenché dans le parking d'un immeuble. Les forces de l'ordre ont été alerté à la suite d’un fort dégagement de fumée issu d’un pneu de véhicule. L'incendie ne s'est pas propagé dans l'immeuble, qui comporte dix étages, aucune évacuation n'a été envisagée. Selon la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, contactée par le Progrès, des pneus auraient été incendiés. Une enquête est en cours.

