Municipales : candidate RN aux métropolitaines, Tiffany Joncour tête de liste à Saint-Priest

  • par Romain Balme

    • L'actuelle députée de la 13 ème circonscription va briguer la mairie de la commune. Elle sera opposée à quatre listes, deux de droites, et deux de gauche.

    Créditée de 19 % des voix au premier tour des métropolitaines 2026 selon le dernier sondage OpinionWay pour LyonMag, la candidate du Rassemblement National Tiffany Joncour va jouer double jeu. Selon les informations du Progrès, la députée de la 13 ème circonscription du Rhône sera également tête de liste à Saint Priest pour les élections municipales.

    Une candidature qui intervient alors qu'un représentant RN se faisait attendre dans la commune de 50 000 habitants. Le sulfureux André Pozzi, d'abord exclu du parti en 2013, qui a repris sa carte d'adhérent laissait planer le doute. A noter que le maire actuel Gilles Gascon (LR) l'avait attaqué en justice pour injures. C'était en décembre dernier.

    Lire aussi : Élections métropolitaines : Tiffany Joncour (RN) veut climatiser toutes les lignes de métro d'ici 2036

    La bataille des droites est annoncée. En effet, Tiffany Joncour sera opposé à Gilles Gascon, maire républicain de la commune depuis 2014, ainsi qu'à Kévin Olivares (Reconquête). A gauche, deux listes : l'une est menée par Gilles Grandval (Place Publique), l'autre par l'insoumis Roland Pacaud.

    Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : le RN demande la dissolution de "l'ensemble des organisations violentes"

