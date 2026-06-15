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Pont de Condrieu : une réunion publique prévue pour faire le point sur les travaux

  • par LR

    • Engagé depuis l’automne 2025, le chantier de sécurisation du pont reliant Condrieu aux Roches-de-Condrieu poursuit son avancée malgré plusieurs interruptions liées aux conditions du Rhône.t.

    Les acteurs du chantier du pont de Condrieu se sont réunis le 10 juin à l’occasion d’un comité de pilotage associant collectivités, services de l’État et gestionnaires du fleuve. L’occasion de dresser un état des lieux de ce vaste programme de travaux lancé en septembre 2025 pour sécuriser durablement l’ouvrage.

    Malgré des épisodes de fortes crues ayant perturbé le calendrier ces derniers mois, les opérations se poursuivent. Parmi les interventions en cours figure notamment le déplacement d’une canalisation de propylène sous le Rhône.

    Pour informer les habitants et les usagers des prochaines étapes du projet, une réunion publique est programmée le 1er juillet à 19 heures, salle de l’Arbuel à Condrieu. Les responsables du chantier y présenteront l’avancement des travaux et répondront aux questions du public.

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