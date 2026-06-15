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Sameer Al-DOUMY / AFP

Près de Lyon : une séxagénaire détourne 350 000 euros des comptes d'un retraité

  • par Loane Carpano
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    • Mardi 9 juin, une séxagénaire habitante de Cailloux-sur-Fontaine a écopé de vingt mois de prison pour avoir détourné plus de 300 000 euros des comptes d'un retraité.

    Mardi 9 juin, une séxagénaire a été jugée pour avoir détourné une importante somme des comptes d'un retraité. Les faits remontent à l'été 2022. Cette année là, un septuagénaire seul et vulnérable croise la route d'une femme de 69 ans, cette dernière le contacte et lui propose alors de "refaire sa vie". Peu de temps après, des sommes importantes commencent à être détournées de son compte en banque par chèques et virements bancaires.

    Alertée par de nombreux mouvements bancaires sur le compte de son oncle dont elle à la procuration, la filleule de la victime effectue un signalement à la gendarmerie en août 2023. Au total, plus de 350 000 euros ont disparu du compte du retraité. Questionnée, la victime évoque une amie à qui il prête de l'argent. Les enquêteurs décident d'aller plus loin et découvrent que l'ami en question a déjà été condamné en 2013, 2014 et 2016 pour des faits de vol, de fraude et d'abus de confiance sur personne vulnérable, puis pour vols en réunion et pour récidives en 2017 et 2022.

    Plus tard, les enquêteurs découvrent que l'argent volé a été utilisé au Casino. Selon le Progrès, la prévenue a été condamnée à vingt mois de prison, dont la moitié avec sursis probatoire et obligation d'indemniser la partie civile pour "abus de faiblesse".

    Lire aussi : Rhône : deux personnes interpellées et des drogues saisies à Tarare

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