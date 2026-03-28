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un homme tué au couteau sur les quais de Saône, deuxième homicide en 24 heures
Un homme tué au couteau sur les quais de Saône, deuxième homicide en 24 heures. Crédits : Tim Douet

Lyon : un homme tué au couteau sur les quais de Saône

  • par Corentin Lucas

    • Un nouveau drame s’est produit à Lyon ce samedi 28 mars en fin d’après-midi.

    Aux alentours de 17 heures, un homme a perdu la vie sur le quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement, en bord de Saône.

    D’après les premiers éléments recueillis par nos confrères du Progrès, la victime aurait été poignardée à l’issue d’une altercation sur la voie publique. Les circonstances précises des faits restent encore floues à ce stade, et aucune information n’a filtré concernant une éventuelle interpellation du suspect.

    Seul le décès de l’individu a pu être confirmé par le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran. Une enquête a été ouverte.

    Il s’agit du deuxième homicide en moins de 24 heures au sein de la métropole lyonnaise. Pour rappel, vendredi soir, un homme a été tué par balles à Vaulx-en-Velin, dans le quartier du Mas-du-Taureau.

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