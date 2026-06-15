La pizzeria du groupe Antonio et Marco située à Cordeliers, au 19 rue Thomassin, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène.

C'est un nom connu de nombreux Lyonnaises et Lyonnais. L'un des établissements du groupe Antonio et Marco a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène réalisé le 12 juin dans son établissement de Cordeliers, situé au 19 rue Thomassin, dans le 2e arrondissement de Lyon.

La trattoria nommée "Festa Love" ne pourra plus accueillir de clients dans les prochains jours.

Risque de contaminations

Lors du contrôle, les agents ont retrouvé notamment des déjections de souris à l'intérieur du restaurant. Ce dernier détenait également des denrées périmées et le non-respect des températures de conservation des denrées a également été relevé. "Considérant que la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent", la préfecture du Rhône a décidé de fermer d'urgence la pizzeria.

Pour pouvoir rouvrir ses portes, l'établissement devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 34. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.