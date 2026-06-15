Blattes, déjections de rongeurs… Une épicerie de Villeurbanne fermée en urgence

L’épicerie Afro Asia market, située à Villeurbanne, a été fermée en urgence après un contrôle d’hygiène le 12 juin dernier.

Située au 21, rue Gabriel Péri, l’épicerie d’alimentation généraliste Afro Asia market de Villeurbanne a été fermée en urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène le 12 juin.

Le rapport a établi une longue liste d’infractions, dont la présence de blattes, de déjections de souris ou encore d’insectes volants dans l’ensemble des locaux, mais également de mauvaises conditions de stockage et la méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène.

Les propriétaires devront donc se plier aux mesures demandées par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) afin de pouvoir rouvrir. Ils devront par exemple conserver le matériel propre dans des conditions hygiéniques, nettoyer et désinfecter l’ensemble des locaux, mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles ou encore équiper le personnel de tenues adaptées à la production, comprenant une coiffe.