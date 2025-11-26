Actualité
L’ancien président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Métropolitaines 2026 : trois maires et conseillers métropolitains rejoignent le mouvement d'Aulas

  • par Clémence Margall

    • Les maires et conseillers métropolitains de Limonest, Quincieux et de la Tour-de-Salvagny rejoignent le mouvement de Jean-Michel Aulas, Grand Cœur Lyonnais, en vue des élections métropolitaines de 2026.

    Mardi 25 novembre, à l’occasion de l’inauguration de sa permanence de campagne pour les municipales, Jean-Michel Aulas a également officialisé son alliance avec Les Républicains et leur candidate désignée, Véronique Sarselli, pour les élections métropolitaines de 2026. Cet accord prévoit notamment que les têtes de liste dans les 14 circonscriptions lyonnaises portent la bannière Grands Cœur Lyonnais, déclinaison du parti Cœur Lyonnais créé pour sa campagne municipale.

    Lire aussi : Jean-Michel Aulas élargit son périmètre d’alliance et d'influence à la Métropole de Lyon

    "La solution pour offrir une véritable alternance"

    Une union "saluée" par les maires, et conseillers métropolitains, de Limonest, Quincieux et de la Tour-de-Salvigny qui annoncent rejoindre le mouvement de l’ex-boss de l’Olympique lyonnais. Max Vincent (Horizon), Pascal David (Synergies Élus et Citoyens) et Gilles Pillon (Synergies Élus et Citoyens) considèrent en effet cette alliance comme "la solution pour offrir une véritable alternance et engager un nouveau cycle de développement pour l’ensemble du territoire métropolitain".

    Refusant "l’immobilisme" et "les divisions", "le projet porté par Grand Cœur Lyonnais incarne cette ambition en rassemblant les forces du territoire pour agir, en construisant un changement crédible et en offrant à nos habitants un avenir à la hauteur de leurs attentes". Et d’ajouter : "Nous partageons la conviction que la diversité des talents rassemblés au sein de Grand Cœur Lyonnais peut permettre de retrouver une ambition collective pour nos communes comme pour l’ensemble du bassin de vie métropolitain".

    Pour rappel, Les Républicains pourraient obtenir 55 % des têtes de liste hors Lyon, tandis que Jean-Michel Aulas, qui négocie pour ses soutiens (Horizons, Renaissance…), devrait bénéficier de 45 % des têtes de liste. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, en cas de victoire, l’ancien président de l’OL devrait obtenir un poste de vice-président à la Métropole de Lyon, tandis que Véronique Sarselli conserverait le mandat de présidente.

    Lire aussi : À Lyon, Aulas demande un audit sur l'action des écologistes qui dénoncent une "diversion"

    TCL : Investissement record, dette... Les enjeux du budget 2026 du Sytral

