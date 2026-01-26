Mardi 27 janvier, Anne Rubinstein, déléguée interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la pauvreté, visitera le centre EPIDE de Lyon-Meyzieu.

La déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Anne Rubinstein, sera en déplacement près de Lyon mardi 27 janvier. Pour l'occasion, cette dernière se rendra au centre EPIDE de Lyon-Meyzieu afin de visiter le centre et d'échanger avec les jeunes volontaires.

Pour rappel, les centres EPIDE (Etablissement public pour l'insertion dans l'emploi), accompagnent les jeunes âgés de 17 à 25 ans dans la construction d’un projet professionnel et dans l’accès à l’emploi. L'EPIDE de Lyon Meyzieu accueille aujourd'hui 210 jeunes volontaires, se positionnant ainsi comme l'un des plus importants à l'échelle nationale.

