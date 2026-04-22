Les 280 cadets de la Gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes mis à l’honneur ce samedi à l'Hôtel de Région

Le samedi 25 avril, les 280 cadets de la Gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes seront accueillis à l’Hôtel de Région pour une journée de rencontres et d’échanges.

"Promouvoir le sens civique des jeunes de 16 à 18 ans", "renforcer le lien entre l’Armée et la population", "développer l’esprit citoyen et le sens du devoir" ou encore "faire découvrir la gendarmerie", tels sont les principaux objectifs du dispositif des cadets de la gendarmerie.

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke mettra ainsi le dispositif à l'honneur ce samedi 25 avril en accueillant les 280 cadets de la Gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes pour une journée d’échanges et de rencontres.

Ce dispositif permet par ailleurs de "rapprocher les jeunes de cette institution", d’accueillir des lycéens en dehors du temps scolaire pour suivre une formation citoyenne pendant plusieurs semaines et de faire découvrir les métiers de la gendarmerie. L’événement se déroulera à l’Hôtel de Région, situé dans le 2e arrondissement de Lyon.

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