Métropole de Lyon : une nouvelle navette touristique fluviale pourrait voir le jour sur la Saône

Les communes de la Conférence territoriale des maires de Val de Saône dans la Métropole de Lyon souhaitent mettre en place une nouvelle navette touristique fluviale.

Une navette fluviale dédiée au tourisme sur la Saône pourrait voir le jour dans les prochaines années. A l'occasion de la signature du projet de territoire de la Conférence territoriale des maires de Val de Saône (17 communes) la Métropole de Lyon a donné un avis favorable au projet porté par les maires de ces communes.

L'objectif serait de "faire découvrir aux habitants scolaires et touristes, la Saône, les îles, les espaces naturels, les activités de loisirs et les musées qui la bordent, de Collonges à Quincieux". La Métropole de Lyon note toutefois qu'il faut être "vigilant sur les moyens à consacrer au projet et sur la temporalité". Des études de faisabilité et d'opportunité seront menées pour un montant de 30 000 €.

Lire aussi :