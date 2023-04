Licenciements à Euronews : Bruno Bernard en appelle à Emmanuel Macron

Alors que près de 200 postes devraient être supprimés à Euronews d'ici 2024, le président de la Métropole de Lyon a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter sur la situation.

160 millions d'euros de pertes en 10 ans, retraits des financements publics, près de 200 licenciements d'ici octobre 2024, déplacement du siège de la chaîne à Bruxelles, depuis son rachat par le fonds d'investissement portugais Alpac Capital, la chaîne Euronews, basée à Lyon, est en crise.

Dans ce contexte, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a écrit au président de la République, Emmanuel Macron, pour "évoquer une situation qui [le] préoccupe particulièrement".

42 postes maintenus à Lyon

A Lyon, seuls 42 postes (sur les 349 installés) devraient être maintenus malgré la vente du siège emblématique de la Confluence.

"La situation d'Euronews doit être traitée aux niveaux des Etats et au niveau européen, note l'élu écologiste. Je suis convaincu qu'il est possible de trouver des solutions pour préserver la mission d'intérêt général d'Euronews et pour accompagner les salariés menacés de licenciements."