Shopping printanier à Lyon

Sélection shopping du mois d'avril dans les boutiques lyonnaises

Du frais dans votre cuisine

Avis à tous ceux qui n’ont ni jardin ni terrasse. Avec les potagers autonomes de Véritable, start-up lyonnaise créée en 2015, vous allez faire pousser des herbes aromatiques, des mini légumes et des fleurs comestibles dans votre cuisine. Le principe est simple : vous choisissez les recharges naturelles de plantes parmi les soixante-dix proposées, vous les installez dans le joli bac, remplissez le réservoir d’eau, branchez… Et votre production est prête à pousser ! Pour savoir quand rajouter de l’eau, il suffit d’attendre que les LED clignotent. Ludique, sain et 100 % made in France !

Potager Véritable classique – 149,90 €.

www.veritable-potager.fr. Et aussi dans les Boulanger, Fnac, Darty, Botanic, Truffaut, Alice Délice…

Ma petite robe fleurie

Avec sa forme portefeuille, sa longueur à mi-mollet et ses motifs fleuris, la robe Zélie est parfaite pour le printemps. Selon le look que vous souhaitez lui donner, décontracté ou habillé, vous pouvez la porter avec une paire de tennis, des nu-pieds ou des talons. Dessinée à Paris par la créatrice de Petite Mendigote, fabriquée dans une belle qualité de viscose, elle est un des best of de la marque.

Robe Zélie – 195 €.

Petite Mendigote – 1, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Bar à gourmandises

Ouvert fin 2022, Nutri Gones propose des petits-déjeuners, brunches, goûters et desserts à la fois gourmands et sains. Le credo des lieux : plus de nutriments et moins de calories. Les recettes 100 % faites maison sont personnalisables à souhait, avec des options sans lactose pour les intolérants. Coulis fraise, chantilly, fraises et perles en sucre… ce milkshake aussi beau que bon sera le bienvenu pour une pause douceur en ce début de printemps.

Milkshake fruits rouges – 5,50 € (prix variable en fonction des toppings).

Nutri Gones – 8, rue de Fleurieu, Lyon 2e

Chaussure à son pied

Imaginées par une Italienne que sa famille destinait à être au foyer plutôt que femme d’affaires, ces chaussures d’un nouveau genre font un carton aux États-Unis. À mi-chemin entre le mocassin et la mule, elles se portent en toutes circonstances et sur tous les terrains, que ce soit en ville, à la campagne, au bord de la mer… Raffinées, pratiques, elles séduisent aussi pour leur côté ultra confortable, grâce à leur matière souple et leur pouvoir d’absorption qui ménage le dos et les articulations. À dénicher dans le concept store lyonnais Cerfogli, où elles sont proposées, en exclusivité, dans un grand choix de couleurs.

Mules Chance Grissini – 34 €.

Cerfogli – 26, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e

Petit, mais durable

Marque française créée en 2015, Cabaïa conçoit des accessoires originaux et écoresponsables, qui réenchantent votre quotidien. À porter en bandoulière, ce sac fleuri accueille tous vos essentiels de la journée – portable, porte-carte, clés… – tout en donnant une touche fraîche et festive à votre tenue. Durable et végane, il supporte les ondées printanières grâce à son tissu déperlant.

Sac bandoulière Honfleur – 45 €.

Cabaïa – 52, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Écolos et colorées

Créées à l’occasion de la crise sanitaire afin de redonner le sourire à tous les confinés, les baskets running colorées de M. Moustache sont devenues un des best-sellers de la marque. Pour cette nouvelle saison, elles se déclinent en lilas, écru et saumon, pour apporter peps et bonne humeur à vos tenues au sortir de l’hiver. Fabriquées à partir de matières véganes et recyclées, elles donnent aussi un coup de pouce bienvenu à la planète.

Baskets running André – 135 €.

M. Moustache – 9, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Bijou unique

Après avoir créé et développé sa marque à Brooklyn, Camille revient sur sa terre natale pour ouvrir une boutique atelier en plein cœur du quartier des antiquaires. Sa spécialité ? Les bijoux dentelle qu’elle fabrique sur place, comme ces ravissants médaillons en vermeil personnalisables avec les pierres de son choix – saphir, émeraude, tourmaline, rubis, améthyste, spinelle noir ou encore citrine. Pour s’entourer, Camille mise sur le local et travaille avec un fondeur et des doreurs lyonnais.

Collier médaillon dentelle byzantin – 295 €.

Camille D – 38, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Lunchbox gourmande

La nouvelle lunchbox en métal MB Sense de Monbento s’impose comme l’indispensable de vos pique-niques en plein air et déjeuners sur le pouce. Bien sûr, elle garde au frais vos aliments, notamment grâce à son couvercle supérieur dans lequel on peut glisser une petite brique réfrigérée, mais elle passe aussi au four et au micro-ondes, ce qui vous permet d’y préparer directement le plat de votre choix. Cerise sur le gâteau : son look jungle avec sa touche de vert et ses motifs en forme de feuilles tropicales.

Lunchbox MB Sense Graphic Jungle – 39,90 €.

Culinarion – 77, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e