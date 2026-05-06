À l’occasion de la 23e édition des Nuits Sonores du 13 au 17 mai, le réseau TCL renforce son offre de jour comme de nuit.

Tandis que la 23e édition des Nuits Sonores approche à grands pas, le réseau TCL renforcera son offre tout au long du festival du 13 au 17 mai prochains. Ainsi, pour permettre aux festivaliers de se rendre dans les différents lieux mobilisés (Grandes Locos, La Sucrière, HEAT), les quatre lignes de métro seront en service jusqu’à 1 heure les soirées du mercredi 13, jeudi 14 et dimanche 17 mai.

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Les métros et tramways renforcés

Sur la ligne B, directement connectée aux Grandes Locos via la station Gare d’Oullins, la fréquence sera renforcée les cinq jours à partir de 23 heures : un métro circulera toutes les 2 à 3 minutes jusqu’à la fin du service.

Du côté du tramway T1 permettant de rejoindre La Sucrière et le HEAT, la ligne sera prolongée jusqu’à 1 h 15 au départ de la station Debourg du 13 au 16 mai inclus. La fréquence sera là aussi renforcée avec un tramway toutes les 10 minutes partir de 22 heures mercredi, et dès 20 heures jeudi soir.

Les bus adaptent leur parcours

Les lignes 12 (Gare d'Oullins - Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud) et 14 (Gare d'Oullins - Gorge de Loup) réaliseront un terminus exceptionnel à l'arrêt Pont d'Oullins à partir de 23 heures, puisque l’arrêt Gare d'Oullins ne sera plus desservi.

La ligne 15 (Bellecour Antonin Poncet - Irigny Hauts de Selettes), quant à elle, sera déviée dans les deux sens, entre les arrêts Ateliers SNCF et Saules - Jaurès, à partir de 15 heures. Les arrêts Gare d'Oullins et La Saulaie ne seront plus desservis. Les festivaliers sont invités à rejoindre l'arrêt provisoire Gare d'Oullins, situé au 23 rue Dubois Crancé (en direction de Irigny Hauts de Selettes) ou au 35 avenue Jean Jaurès (en direction de Bellecour Antonin Poncet), à Oullins-Pierre-Bénite.

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