Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées ce dimanche

Les services d'urgences de Pont-de-Beauvoisin et de Bourgoin-Jallieu seront respectivement fermés et toujours "régulés" ce dimanche 10 mai.

Ces deux services d'urgence isérois traversent un nouvel épisode orageux. Ce dimanche 10 mai, à Pont-de-Beauvoisin les urgences adulte du centre hospitalier seront fermées de 8 h 30 à 20 heures en raison d'un manque de médecins urgentistes. Les urgences adultes du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu restent quant à elles "régulées".

En cas d'urgence, il est recommandé d'appeler le 15, et de ne pas se présenter directement au sein des établissements concernés. Si ce n'est pas le cas, contactez votre médecin traitant, ou un des dispositifs de permanence de soins ambulatoires.