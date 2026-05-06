Actualité
TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Grève des cheminots ce jeudi : des perturbations prévues dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Clémence Margall

    • Les syndicats cheminots d’Auvergne-Rhône-Alpes appellent à se réunir devant l’Hôtel de Région jeudi 7 mai à 12 heures pour dénoncer "la suppression des visites avant expédition (VAE)"

    "Ça suffit !", lancent les syndicats CGT cheminots, Sud Rail, CFDT et l’Unsa ferroviaire dans un communiqué commun. Depuis plusieurs semaines déjà, les organisations syndicales alertent sur la suppression des contrôleurs sur la ligne TER Mâcon - Lyon - Valence. Piloté par SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes, ce dossier veut faire évoluer le contrôle des voyageurs via des brigades avant de les faire embarquer, pour supprimer les postes de contrôleurs à bord et ainsi laisser le conducteur du TER seul sur place. Le possible déploiement du dispositif à l'ensemble de la région a mis le feu aux poudres.

    Les syndicats, qui assurent que la direction "réfute les retours d’expérience négatifs liés à la suppression des visites avant expédition (VAE), notamment en gare de Lyon Perrache", seront en grève ce jeudi 7 mai. Des perturbations sont attendues sur les lignes TER de la région, tandis que les cheminots se réuniront à partir de 12 heures devant l’Hôtel de Région, dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Lire aussi : Nouvelles rames TER : la Région Auvergne-Rhône-Alpes note déjà une "nette amélioration" du trafic

    La direction refuserait "toute discussion de fond et toute évolution du projet"

    "Malgré les nombreuses interventions des organisations syndicales sur les enjeux de sécurité, de conditions de travail, de service rendu aux voyageurs et d’emploi, la direction se contente de répéter ses éléments de langage, refusant toute discussion de fond et toute évolution du projet", martèlent encore les syndicats, qui dénoncent des "restructurations destructrices". Et réaffirment une nouvelle fois leur opposition "à tous les projets et les risques de généralisation de l’équipement agent seul (AES) sur notre région, les transferts de personnel, de fermetures de gares et de guichets". Et de conclure : "La multiplication d’accidents du travail, des arrêts de travail et des suicides sont des signes qui ne trompent pas".

    Les voyageurs sont invités à consulter SNCF Voyageurs à partir de 17 heures ce mercredi pour prendre connaissance des perturbations attendues demain sur le réseau.

    à lire également
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Grève des cheminots ce jeudi : des perturbations prévues dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes 16:30
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées ce dimanche 15:47
    Villeurbanne : filmé frappant ses élèves, un entraîneur de MMA interdit d’exercer pour 6 mois 15:05
    Un chiffre d'affaires en hausse : fin des difficultés pour LDLC, qui repart de l'avant 14:50
    Le Musée d'histoire de Lyon passe à l'ère du gigapixel 14:47
    d'heure en heure
    Grande Mosquée de Lyon
    Fête de l’Aïd : les consignes sanitaires strictes de la Préfecture du Rhône 14:29
    Part-Dieu : derrière le dynamisme économique, de fortes inégalités sociales 13:58
    Nikolaj Szeps-Znaider reste directeur musical de l’Orchestre national de Lyon 13:23
    Exposition à la fondation Renaud : Jacqueline Salmon, le cycle de la vie 12:55
    "Se relever" : ce champion lyonnais raconte son histoire, celle d'un homme qui ne s'est jamais résigné 12:35
    Viaducs de Pierre-Bénite : nouvelles fermetures sur l’A7 12:12
    Amazon investit 15 milliards d'euros en France : 3 000 postes à pourvoir dans le Rhône 11:38
    Lyon : les parents de l'école Condorcet alertent sur la possible fermeture de deux classes à la rentrée 11:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut