Grève des cheminots ce jeudi : des perturbations prévues dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes

Les syndicats cheminots d’Auvergne-Rhône-Alpes appellent à se réunir devant l’Hôtel de Région jeudi 7 mai à 12 heures pour dénoncer "la suppression des visites avant expédition (VAE)"

"Ça suffit !", lancent les syndicats CGT cheminots, Sud Rail, CFDT et l’Unsa ferroviaire dans un communiqué commun. Depuis plusieurs semaines déjà, les organisations syndicales alertent sur la suppression des contrôleurs sur la ligne TER Mâcon - Lyon - Valence. Piloté par SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes, ce dossier veut faire évoluer le contrôle des voyageurs via des brigades avant de les faire embarquer, pour supprimer les postes de contrôleurs à bord et ainsi laisser le conducteur du TER seul sur place. Le possible déploiement du dispositif à l'ensemble de la région a mis le feu aux poudres.

Les syndicats, qui assurent que la direction "réfute les retours d’expérience négatifs liés à la suppression des visites avant expédition (VAE), notamment en gare de Lyon Perrache", seront en grève ce jeudi 7 mai. Des perturbations sont attendues sur les lignes TER de la région, tandis que les cheminots se réuniront à partir de 12 heures devant l’Hôtel de Région, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Lire aussi : Nouvelles rames TER : la Région Auvergne-Rhône-Alpes note déjà une "nette amélioration" du trafic

La direction refuserait "toute discussion de fond et toute évolution du projet"

"Malgré les nombreuses interventions des organisations syndicales sur les enjeux de sécurité, de conditions de travail, de service rendu aux voyageurs et d’emploi, la direction se contente de répéter ses éléments de langage, refusant toute discussion de fond et toute évolution du projet", martèlent encore les syndicats, qui dénoncent des "restructurations destructrices". Et réaffirment une nouvelle fois leur opposition "à tous les projets et les risques de généralisation de l’équipement agent seul (AES) sur notre région, les transferts de personnel, de fermetures de gares et de guichets". Et de conclure : "La multiplication d’accidents du travail, des arrêts de travail et des suicides sont des signes qui ne trompent pas".

Les voyageurs sont invités à consulter SNCF Voyageurs à partir de 17 heures ce mercredi pour prendre connaissance des perturbations attendues demain sur le réseau.