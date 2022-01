Métropole de Lyon : plus de 9 millions, année record de locations de Vélo'v en 2021

Avec plus de 9,1 millions de locations Vélo'v en 2021, JCDecaux annonce avoir battu un record de locations depuis le déploiement du service en 2005.

Fort des 5 000 Vélo'v répartis dans la Métropole de Lyon, le service continue de battre des records d'utilisations après plusieurs records mensuels historiques en 2021. Parc de vélos le plus important de France derrière celui de Paris, le Grand Lyon enregistre 9,1 millions de locations de Vélo'v en 2021, soit une hausse de 28 % par rapport à 2020.

Laurent Vaudoyer, directeur régional de JCDecaux en charge du service se dit "très heureux du succès sans cesse confirmé que Vélo’v rencontre auprès des Grand-Lyonnais et des visiteurs". Avec 80 stations supplémentaires en 2021, la métropole compte aujourd'hui, 429 stations Vélo'v réparties dans 22 communes.

Autres chiffres : le service compte plus de 76 000 abonnés longue durée au 31 décembre 2021 et a enregistré plus de 540 000 tickets courte durée vendus en 2021. "Ce nouveau record de locations sur l’année 2021 confirme l’adoption du vélo comme mode de déplacement pérenne pour les trajets du quotidien et s’inscrit dans une tendance globale d’augmentation de la mobilité douce sur le territoire du Grand Lyon", continue le directeur régional.

38 millions de déplacements à vélo en 2021

Des chiffres qui s'inscrivent dans la lignée de ceux publiés par la Métropole de Lyon début 2022. En 2021, près de 38 millions de déplacements à vélo ont été comptabilisés dans le Grand Lyon, soit une hausse de 8 millions par rapport à l'année précédente, en 2020.

La voie la plus empruntée par les cyclistes est celle des quais du Rhône, située à l'angle du pont Wilson, dans le 3e arrondissement de Lyon (près de 3 500 000 passages). Suivent le pont Lafayette avec plus de 2 millions de passages et le cours Gambetta avec 1 750 000. Que ce soit son vélo personnel, ou le service Vélo'v mis en place par JCDecaux, la bicyclette a la cote à Lyon.

