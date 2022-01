En 2021, la Métropole de Lyon enregistre une année record des déplacements à vélo sur son territoire

En 2021, près de 38 millions de déplacements à vélo ont été comptabilisés dans la Métropole de Lyon. Une hausse de 8 millions par rapport à l'année précédente, en 2020.

Roulez jeunesse ! Avec l'arrivée des Écologistes à la mairie et à la Métropole de Lyon, l'utilisation du vélo par les Lyonnais est très largement encouragée. Et les chiffres de l'année 2021 comptabilisés par les 72 compteurs répartis dans les rues de Lyon ne vont pas démontrer le contraire. Ce sont très exactement 37 885 328 passages de vélos qui ont été enregistrés entre janvier et décembre 2021. Une hausse de 8 millions de déplacements dont s'est réjoui Fabien Bagnon sur Twitter, lui qui est vice-président de la Métropole de Lyon en charge des voiries et mobilités actives. "Encore une année record" écrivait-il dans un message précédé d'émoticônes de bouteilles de champagne.

Les quais du Rhône, voie la plus empruntée

Selon les chiffres du Grand Lyon, la voie la plus empruntée par les cyclistes est celle des quais du Rhône, située à l'angle du pont Wilson, dans le 3e arrondissement de Lyon (près de 3 500 000 passages). Suivent le pont Lafayette avec plus de 2 millions de passages et le cours Gambetta avec 1 750 000.

Des chiffres très satisfaisants, qui sont cependant à mettre en perspective. Les chiffres de la Métropole de Lyon ne comptabilisent que les passages devant les bornes. Un seul cycliste peut donc déclencher cinq passages si son trajet passe devant cinq capteurs. De plus, quatre bornes ont été ajoutées entre les chiffres de 2020 et 2021, augmentant ainsi le nombre de passages de vélos dans les rues de Lyon.

Malgré cela, force est de constater que les Lyonnais empruntent de plus en plus les voies cyclistes lyonnaises pour leurs trajets du quotidien ou occasionnels. Fabien Bagnon souhaite même en 2022 dépasser "les 40 millions grâce aux aménagements et à l'envie de [vélos] des grands lyonnais". Cela va dans le bon sens, les services Vélo'v avaient battu des records de fréquentation en fin d'année 2021.

