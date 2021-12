Métropole de Lyon : une élection municipale à Givors ce dimanche, 6 listes en course

Le Conseil d'Etat a annulé fin octobre les élections municipales de Givors de 2020. Le 1er tour nouvelle élection se tiendra ce dimanche 5 décembre. 6 listes sont en course.

Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, a annulé fin octobre les élections municipales de Givors de 2020. La nouvelle élection débutera dimanche 5 décembre et, en cas de second tour, se terminera le 12 décembre. Dimanche, les électeurs auront le choix entre six listes à Givors lors du 1er tour de la nouvelle élection municipale. Celle du maire sortant, l'écologiste Mohamed Boudjellaba, celle de l'ancienne maire communiste Christiane Charnay, une autre menée par Sébastien Berenguel, Razika Dali portera celle de "Givors en commun", Fabrice Diva mènera celle de " Givors fière", tandis que Mohamed Benoui complètera les options avec "Construisons ensemble".

Une première élection invalidée pour des "attitudes véhémentes, voire d'intimidations sur des électeurs"

En 2020, le candidat écologiste Mohamed Boudjellaba, avait été élu maire EELV de Givors. Seulement, au mois de février 2021, son élection avait été annulée par le tribunal administratif de Lyon. La juridiction lyonnaise avait invalidé le scrutin en raison "d'attitudes véhémentes, voire d'intimidations sur des électeurs" lors du second tour. Faisant suite au jugement en première instance, le Conseil d'Etat avait confirmé mercredi 20 octobre l’annulation des municipales de 2020 à Givors.