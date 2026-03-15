Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Plateau-Nord-Caluire.
Le candidat Grand Coeur lyonnais Alexandre Vincendet se démarque avec 54,37 % des suffrages, devant l'union de la gauche et ses 22,32 %.
8 sièges à pourvoir
Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp
Nombre d'inscrits sur les listes électorales :
Taux d'absentions :
Votes blancs ou nuls :
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Yves DUIGOU
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Fabrice MATTEUCCI
|A la Reconquête ! de la métropole de Lyon
|Antoinette TARLET
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Alexandre VINCENDET
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Didier QUILICHINI
|Remettre la Métropole en ordre
|Jacqueline VITAU
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISE
|Samah CHAOUI