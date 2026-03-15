Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Plateau-Nord-Caluire.

Le candidat Grand Coeur lyonnais Alexandre Vincendet se démarque avec 54,37 % des suffrages, devant l'union de la gauche et ses 22,32 %.

8 sièges à pourvoir

Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp

Nombre d'inscrits sur les listes électorales :

Taux d'absentions :

Votes blancs ou nuls :