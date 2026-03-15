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Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour au Plateau-Nord-Caluire, Grand Coeur lyonnais largement devant

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Plateau-Nord-Caluire.

    Le candidat Grand Coeur lyonnais Alexandre Vincendet se démarque avec 54,37 % des suffrages, devant l'union de la gauche et ses 22,32 %.

    8 sièges à pourvoir

    Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 

    Taux d'absentions : 

    Votes blancs ou nuls :

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINEYves DUIGOU

    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesFabrice MATTEUCCI

    A la Reconquête ! de la métropole de LyonAntoinette TARLET

    GRAND COEUR LYONNAISAlexandre VINCENDET

    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursDidier QUILICHINI

    Remettre la Métropole en ordreJacqueline VITAU

    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISESamah CHAOUI

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