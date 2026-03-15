Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sainte-Foy-lès-Lyon.
Comme en 2020 la candidate LR, Véronique Sarselli est élue dès le premier tour. Elle obtient 77, 80 %.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15 974
Taux d'absentions : 37, 74 %
Votes blancs ou nuls : 1, 19 % de votes blancs et 0, 81 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Saintefoyavenir 2026
|Liste divers gauche
|Yvette Lathuiliere
|22, 20 %
|2 164
|Pour Sainte-Foy, Toujours !
|Liste des Républicains
|Véronique Sarselli
|77, 80 %
|7 583
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