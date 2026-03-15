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Municipales 2026 : Véronique Sarselli réelue à Sainte-Foy-lès-Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sainte-Foy-lès-Lyon.

    Comme en 2020 la candidate LR, Véronique Sarselli est élue dès le premier tour. Elle obtient 77, 80 %.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15 974
    Taux d'absentions : 37, 74 %
    Votes blancs ou nuls : 1, 19 % de votes blancs et 0, 81 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Saintefoyavenir 2026Liste divers gaucheYvette Lathuiliere22, 20 % 2 164
    Pour Sainte-Foy, Toujours !Liste des RépublicainsVéronique Sarselli77, 80 % 7 583

    A lire aussi : Les résultats des municipales 2020 à Sainte-Foy-lès-Lyon

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