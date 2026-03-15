Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Comme en 2020 la candidate LR, Véronique Sarselli est élue dès le premier tour. Elle obtient 77, 80 %.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15 974

Taux d'absentions : 37, 74 %

Votes blancs ou nuls : 1, 19 % de votes blancs et 0, 81 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Saintefoyavenir 2026 Liste divers gauche Yvette Lathuiliere 22, 20 % 2 164 Pour Sainte-Foy, Toujours ! Liste des Républicains Véronique Sarselli 77, 80 % 7 583

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