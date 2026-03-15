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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : Christian Besse élu à Champagne-au-Mont-d'Or

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Champagne-au-Mont-d'Or.

    A Champagne-au-Mont-d'Or, Christian Besse s'impose devant la maire sortante Véronique Gazan avec 58, 08 %.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 324
    Taux d'absentions : 38, 67 %
    Votes blancs ou nuls : 1, 43 % de votes blancs et 1, 24 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Champagne Aujourd'Hui Et DemainListe divers centreVéronique Gazan41, 92 %
    		1 082
    Champagne-Au-Mont-D'Or 2026 - Ensemble Pour DemainListe divers droiteChristian Besse58, 08 %
    		1 499

    Les résultats de 2020 : 

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3 864

    Taux d’abstention : 60,66

    Votes blancs ou nuls : 62

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    VIVONS CHAMPAGNELDVCMme Véronique GAZAN63,65928
    Ensemble pour ChampagneLDVCM. Daniel MERCIER36,35530


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