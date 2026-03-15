Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Champagne-au-Mont-d'Or.

A Champagne-au-Mont-d'Or, Christian Besse s'impose devant la maire sortante Véronique Gazan avec 58, 08 %.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 324

Taux d'absentions : 38, 67 %

Votes blancs ou nuls : 1, 43 % de votes blancs et 1, 24 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Champagne Aujourd'Hui Et Demain Liste divers centre Véronique Gazan 41, 92 %

1 082

Champagne-Au-Mont-D'Or 2026 - Ensemble Pour Demain Liste divers droite Christian Besse 58, 08 %

1 499



Les résultats de 2020 :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3 864

Taux d’abstention : 60,66

Votes blancs ou nuls : 62

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix VIVONS CHAMPAGNE LDVC Mme Véronique GAZAN 63,65 928 Ensemble pour Champagne LDVC M. Daniel MERCIER 36,35 530



