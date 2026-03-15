Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Champagne-au-Mont-d'Or.
A Champagne-au-Mont-d'Or, Christian Besse s'impose devant la maire sortante Véronique Gazan avec 58, 08 %.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 324
Taux d'absentions : 38, 67 %
Votes blancs ou nuls : 1, 43 % de votes blancs et 1, 24 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Champagne Aujourd'Hui Et Demain
|Liste divers centre
|Véronique Gazan
|41, 92 %
|1 082
|Champagne-Au-Mont-D'Or 2026 - Ensemble Pour Demain
|Liste divers droite
|Christian Besse
|58, 08 %
|1 499
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3 864
Taux d’abstention : 60,66
Votes blancs ou nuls : 62
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|VIVONS CHAMPAGNE
|LDVC
|Mme Véronique GAZAN
|63,65
|928
|Ensemble pour Champagne
|LDVC
|M. Daniel MERCIER
|36,35
|530