Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Marcy-l'Etoile

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Marcy-l'Etoile.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2602

Taux d'absentions : 36,59%

Votes blancs ou nuls : 1,70%



Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés voix Un Avenir Partagé Pour Marcy L'Etoile Liste divers centre Christine Giraudon 26,26% 426 Marcy-L'Etoile, Avec Coeur Et Dynamisme Liste divers centre Loïc Commun 73,74% 1196

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