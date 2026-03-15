Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Marcy-l'Etoile

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Marcy-l'Etoile.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2602
Taux d'absentions : 36,59%
Votes blancs ou nuls : 1,70%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|voix
|Un Avenir Partagé Pour Marcy L'Etoile
|Liste divers centre
|Christine Giraudon
|26,26%
|426
|Marcy-L'Etoile, Avec Coeur Et Dynamisme
|Liste divers centre
|Loïc Commun
|73,74%
|1196
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