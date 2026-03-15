Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Lissieu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Lissieu.

Sans surprise, Charlotte Grange a été réélue dès le premier tour des municipales 2026. La candidate n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2592

Taux d'absentions : 46,84%

Votes blancs ou nuls : 13,93%



Nom de la liste Tête de liste Nombre de voix Lissieu, Racines Et Avenir Charlotte Grange 1186

Lire aussi : Élection municipale 2020 : les résultats à Lissieu, Charlotte Grange élue au premier tour

