Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Lissieu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Lissieu.
Sans surprise, Charlotte Grange a été réélue dès le premier tour des municipales 2026. La candidate n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2592
Taux d'absentions : 46,84%
Votes blancs ou nuls : 13,93%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|Nombre de voix
|Lissieu, Racines Et Avenir
|Charlotte Grange
|1186
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