Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2275

Taux d'absentions : 38,90%

Votes blancs ou nuls : 4,39%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix





Saint-Germain Pour Tous







Renaud George

50,94% 677 Vivre Saint-Germain

Sophie Pellis 49,06% 652

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