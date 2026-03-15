Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2275
Taux d'absentions : 38,90%
Votes blancs ou nuls : 4,39%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
Saint-Germain Pour Tous
|Renaud George
|50,94%
|677
|Vivre Saint-Germain
|Sophie Pellis
|49,06%
|652
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