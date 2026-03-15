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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Fontaines-Saint-Martin

  • par Guillaume Lamy

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Fontaines-Saint-Martin.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 320
    Taux d'absentions : 34,96%
    Votes blancs ou nuls : 2,92%

    Nom de la listeTête de liste% exprimésNombre de voix
    Fontaines-Saint-Martin Par ConvictionJulien Ploton28,05%411
    Fontaines-Saint-Martin Notre Village De CoeurVirginie Poulain71,95%1054

    Lire aussi : Élection municipale 2020 : les résultats à Fontaines-Saint-Martin, Virginie Poulain réélue au premier tour

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