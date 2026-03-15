Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Fontaines-Saint-Martin

(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Fontaines-Saint-Martin.



Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 320

Taux d'absentions : 34,96%

Votes blancs ou nuls : 2,92%

Nom de la liste Tête de liste % exprimés Nombre de voix Fontaines-Saint-Martin Par Conviction Julien Ploton 28,05% 411 Fontaines-Saint-Martin Notre Village De Coeur Virginie Poulain 71,95% 1054

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