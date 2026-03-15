Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Fontaines-Saint-Martin

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Fontaines-Saint-Martin.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 320
Taux d'absentions : 34,96%
Votes blancs ou nuls : 2,92%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Fontaines-Saint-Martin Par Conviction
|Julien Ploton
|28,05%
|411
|Fontaines-Saint-Martin Notre Village De Coeur
|Virginie Poulain
|71,95%
|1054
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