Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy ont inauguré mercredi 8 décembre, le réaménagement de la rue de la République, située dans le quartier historique de la ville.

La rue de la République à Vaulx-en-Velin est enfin terminée ! Lancée en 2019, une concertation entre la Métropole, la Ville et les riverains avaient abouti à de multiples réflexions. Axe majeur de Vaulx-en-Velin, les travaux ont pour principal but l'apaisement de tout le secteur, entre la rue Auguste Blanqui et la place Pasteur, soit environ "500 mètres, pour 18 000 m2 d'aménagement", précise la Métropole.

🟢 Inauguration de la rue de la République avec @HeleneGeoffroy. La Métropole du @grandlyon et la ville de @vaulxenvelin69 ont œuvré conjointement avec la participation des citoyennes et des citoyens lors de la concertation pour ce réaménagement 👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/GgIxpvuBC2 — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 8, 2021

Plusieurs objectifs

Ainsi, selon un communiqué du Grand Lyon, les travaux de réaménagement de la rue de la République de Vaulx-en-Velin répondent à plusieurs objectifs :

La création d'une piste cyclable bidirectionnelle au nord tout en conservant la voirie en double-sens. Une station Vélov' et des arceaux de vélos sont également mis en place ;

La réduction des largeurs de chaussée et mise en place de plateaux ;

La redistribution du stationnement, maintenu en nombre mais regroupé sur des endroits spécifiques pour rendre de l'espace aux piétons ;

La plantation de 46 arbres et 54 arbustes ;

La mise en place d'un système d'infiltration des eaux fluviales.

Par ailleurs, plusieurs places (place Boissier, place Saunier, place Pasteur) et une esplanade (esplanade de Verdun) de la Ville ont subi une "amélioration des usages" pour permettre la "sécurisation aux abords de l'école Grandclément".

En tout, le coût du projet s'est élevé à 6 millions d'euros, dont 5,4 millions ont été réservés aux travaux. La Ville de Vaulx-en-Velin a, de son côté, participé à hauteur de 765 000 euros.

