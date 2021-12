Le Carpe Diem, temple de la tête de veau à Lyon

Le travail c'est la santé. Tel pourrait être la ritournelle de Gérard Senelar. Ce chef cuisinier, passé dans sa jeunesse au Grand Véfour et à La Tour d’Argent est le doyen des chefs lyonnais en activité. 90 ans cette année !

Au programme des réjouissances : l'inimitable tête de veau et sa sauce gribiche, à tomber. Le foie de veau, aussi, impeccable.

Le Carpe Diem est une maison d'antan, comme il n'en existe (presque) plus. Tout est suranné. Et c'ets pour cela qu'on aime.

Tête de veau gribiche, foie de veau poêlé, vacherin et crêpes à l'orange au Carpe Diem, #restaurant de la rue Molière (#Lyon 6e). Une petite madeleine de Proust que @lyoncap a goûté et beaucoup aimé.

👉Et le plus ancien (90 ans !) chef cuisinier en activité de la ville. pic.twitter.com/QtnKabZJZw

— Guillaume Lamy (@LamyGuillaume) December 9, 2021