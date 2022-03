Lyon : un marché créatif et un Cluedo géant à la MJC Saint Just

Ce samedi jusqu'à 17 heures, un marché créatif est organisé à la Maison des Jeunes et de la Culture Saint Just (Lyon 5e). Trois partie de Cluedo géant sont également au programme.

Rendez-vous ce samedi à la Maison des Jeunes et de la Culture Saint Just ce samedi. Un marché créatif y est organisé jusqu'à 17 heures, avec des stands tenus par 14 artistes amateurs. Vous y trouverez entre autres des peintures, des textiles et de la poterie. Des crêpes et boissons sont également disponibles sur place. L'entrée est libre.

Autre activité proposée, un Cluedo géant avec la commission animation et les adhérents du théâtre ados. L'inscription se fait sur place et est gratuite. 3 sessions sont au programme, à 14 heures, 15h et 16h.