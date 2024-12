Dans un communiqué ce mercredi, le maire de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet, annonce faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris.

Lourdement condamné par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris, mercredi 11 décembre, Philippe Cochet annonce dans un communiqué faire appel de cette décision qu'il trouve "profondément injuste et démesurée". Le maire de Caluire-et-Cuire a été condamné à cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, et trois ans d'emprisonnement dont un an ferme, pour détournement de fonds publics. Sa femme, Laetitia Cochet, elle, a été reconnue coupable de complicité et de recel de détournement de fonds publics ainsi que de fraude sociale.

Le parquet national financier avait décidé de poursuivre le maire LR de Caluire et ancien député du Rhône (2002-2017) pour avoir employé sa femme en tant qu'attachée parlementaire lors de son élection l'Assemblée nationale en 2002. Un emploi que la justice a considéré comme fictif.

"Je ne peux que regretter que les très nombreux éléments de preuves apportés pendant les audiences publiques n'aient pas été pris en compte pour équilibrer une enquête menée uniquement à charge", écrit-il. Avant de faire ses adieux à la Ville de Caluire-et-Cuire, dont il est l'édile (LR) depuis 2008 : "Je tiens à remercier l'ensemble des Caluirards pour leur confiance, constamment renouvelée. Je suis fier de les avoir servis toutes ces années et d'avoir humblement participé à rendre Caluire-et-Cuire aussi belle et agréable à vivre".

