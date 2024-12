La Ville de Lyon organise une journée d'échanges autour de la justice pénale internationale, samedi 14 décembre, en lien avec les conflits géopolitiques actuels.

La Ville de Lyon organise une journée dédiée à la justice pénale internationale, samedi 14 décembre, à l'coassion de la journée internationale des droits humains. C'est la quatrième année que la municipalité porte ce projet. Après la liberté d’opinion, d’expression et la liberté de la presse en 2021, le droit de l’environnement en 2022 puis l’État de droit en 2023, la Ville souhaite sensibiliser à la justice pénale internationale, qui poursuit, jugé et punit les auteurs des crimes les plus graves (génocide, crime de guerre...).

Cet événement gratuit se déroulera à l'Hôtel de Ville, de 10 h à 16h30. Une riche programmation a été mise en place, avec notamment les interventions à tour de rôle du procureur adjoint de la Cour pénale internationale et de nombreux juristes comme Julian Fernandez, Shoshana Lévy ou Johann Soufi. Des humanitaires seront également présents, à l’image de Jean-François Corty, président de l'ONG médicale Médecins du monde.

Des tables-rondes et des témoignages

Trois tables rondes sont organisées sur les thématiques de la guerre en Ukraine, de la situation à Gaza et, enfin, de la construction de la paix et du devoir de réparation pour les victimes. En début d'après-midi, des experts et "grands témoins" prendront la parole pour partager leur engagement ou leurs combats au sujet des "crimes les plus graves", indique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Cette journée pédagogique sera suivie du lancement officiel de la Chaire lyonnaise des droits humains et environnements, une institution fondée par la Ville, l'université Jean Moulin Lyon 3 et le Barreau de Lyon. Elle permet notamment de sensibiliser les étudiants lyonnais à la question des droits de l'homme.

