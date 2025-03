Métropole de Lyon : ces douze projets d'économie sociale et solidaire obtiennent des financements

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

A l'issu d'une phase de sélection, douze projets innovants socialement ont été retenus afin de bénéficier des financements de la fondation innovation sociale.

Depuis 2019, la Fondation innovation sociale permet à des projets relevant de l'économie sociale et solidaire de bénéficier de financements. Créée à l'initiative de la Métropole de Lyon, celle-ci couvre trois phases de projets innovants socialement : l'émergence à hauteur maximale de 10 000 euros, le développement à hauteur maximum de 15 000 euros, et le changement d'échelle à 100 000 euros maximum.

Pour le premier appel à projet de l'année 2025, la fondation a reçu plus de 80 candidatures. A l'issu d'une première phase de sélection, treize projets ont été présentés au jury le 21 mars dernier. Douze ont été sélectionnés, dont cinq projets en phase d'émergence, cinq en phase de développement et deux en phase de changement d'échelle. Parmi eux : l'association "l'équipage solidaire", visant à lutter contre la précarité étudiante ; ou encore celle des " jardins de Lucie" qui favorise l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté par le maraichage biologique.

Renouvellement

Suite au succès de la Fondation et la réception de quelques 465 candidatures en six ans, la Métropole de Lyon et ses partenaires ont décidé de la renouveler pour trois ans. Le deuxième appel à projet pour cette année 2025 se tiendra en avril prochain. La thématique abordée portera cette fois-ci sur l'alimentation.

