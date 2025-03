Le festival Lyve, qui revient pour une sixième édition, prendra place dans la métropole de Lyon les 26 et 27 mars prochains.

À travers la sixième édition du festival Lyve qui se déroulera les 26 et 27 mars prochains, la Métropole de Lyon souhaite accompagner les entrepreneurs avec un "format repensé". Au programme de ce rendez-vous : témoignages d’entrepreneurs, rencontres avec des experts ou encore ateliers immersifs. Ces deux jours se dérouleront notamment à Lyon, Neuville et Givors, et permettront de mettre en lumière les dispositifs d'accompagnement existants pour "lever les freins à la création d'entreprise".

"C’est une opportunité unique de plonger dans l’univers de l’entrepreneuriat, d’explorer de nouvelles perspectives et de franchir le pas en toute confiance", salue Émeline Baume, vice-présidente de la Métropole. La collectivité dispose d'ailleurs de trois pôles entrepreneuriaux Lyve, ainsi qu'un quatrième en construction à Vénissieux.

Gratuit et ouvert à tous, sur inscriptions. La programmation est à retrouver ici.