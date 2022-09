C'est la première fois que la Ville de Lyon finance une association d'inclusion sociale pour venir en aide aux jeunes migrants en situation d'urgence.

Une première pour la Ville de Lyon. En plus d'ouvrir un nouvel espace dédié aux jeunes migrants en situation d'urgence, la municipalité a pris la décision d'engager une association au service des mineurs en situation de précarité.

Le gymnase Dargent dans le 8e arrondissement a donc été choisi pour mettre à l'abri 70 jeunes migrants, en provenance d'Afrique subsaharienne (Côte d'Ivoire, Mali, Guinée...). L'association LAHSo, sélectionnée par la Ville, prône l'inclusion et l'innovation sociale, et accompagne les jeunes dans des démarches administratives et professionnelles.

En juillet, plus d'une cinquantaine de migrants campaient sur le secteur de La Croix-Rousse, et espéraient obtenir de la Métropole et de la Ville de Lyon un hébergement d'urgence. Après plusieurs mois d'attente, la Ville de Lyon se mobilise pour ouvrir un gymnase municipal. Le gymnase Dargent est le seul de la ville a être réquisitionné.

Cette démarche s'inscrit dans le dispositif engagé "Zéro enfant à la rue" établi fin 2021 par la Ville de Lyon. Une dizaine d'appartement est occupée par des familles. La municipalité prévoit d'ouvrir un nouveau bâtiment d'ici décembre.