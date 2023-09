Métro B : les maires de Saint-Genis-Laval et d'Oullins taclent Bruno Bernard

Les maires de Saint-Genis-Laval et d'Oullins regrettent d'avoir appris sur les réseaux sociaux la date d'ouverture des deux nouvelles stations du métro B.

Mardi, le président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé sur les réseaux sociaux puis via un communiqué de presse - diffusé quelques minutes plus tard - la date d'ouverture des deux nouvelles stations du métro B du réseau TCL.

"Un nouvel exemple du mépris de l’exécutif envers les élus de terrain"

Le 20 octobre, Oullins bénéficiera ainsi d'une nouvelle station, tout comme Saint-Genis-Laval. Mardi soir, Clotilde Pouzergue, maire d'Oullins et Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval, se sont fendues d'un communiqué acerbe à l'endroit de Bruno Bernard. Les deux édiles disent se réjouir "de la fin des travaux de la prolongation du métro B, jusqu'à l'hôpital Lyon-Sud", remerciant en vrac, Gérard Collomb, David Kimelfeld, François-Noël Buffet, Fouziya Bouzerda au Sytral, mais jamais le président actuel, Bruno Bernard.

"Au-delà d'inaugurer un métro que la majorité écologiste n'a pas souhaité, les maires d'Oullins et de Saint-Genis-Laval regrettent que ni le président Bernard ni son cabinet n'aient pris la peine de les informer en amont", tancent les édiles.

Et de conclure : "Cela fait plus de 13 ans que la décision a été prise, plus de 4 ans que le chantier est lancé, les équipes municipales et celles du SYTRAL se croisent mensuellement pour des réunions techniques. Pour autant, l’exécutif du Sytral n’a pas pris 10 minutes pour prévenir les maires concernées : un nouvel exemple du mépris de l’exécutif envers les élus de terrain."