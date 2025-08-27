Actualité
Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée

  • par Nathan Chaize

    • Plus de fréquences, des rames plus longues... Lyon Capitale fait le point sur les améliorations du réseau TCL à la rentrée.

    Comme chaque année pour la rentrée scolaire, le réseau TCL s'enrichit et évolue. Cette année, hormis la mise en place du réseau unifié au 1er septembre, qui ne change pas fondamentalement la donne pour les Grands Lyonnais, le Sytral met en place de nouvelles dessertes.

    Une rame supplémentaire sur le métro A

    Dès le 1er septembre, la ligne TramBus TB11 circulera entre la Gare Saint-Paul et Laurent Bonnevay avec un itinéraire intégralement en site propre, promettant des performances régulières. En semaine et en heure de pointe, la ligne proposera une fréquence de cinq minutes. Elle doublera sur une dizaine de stations la ligne C23, souvent saturée. La ligne C3 quant à elle bénéficie de cette nouvelle ligne et est recentrée sur un tracé desservant les stations situées entre Vaulx-en-Velin La Grappinière et Laurent Bonnevay.

    Du côté des tramway, la ligne T2 est renforcée grâce à l'arrivée de nouvelles rames de 43 mètres. Si ces dernières circulent déjà depuis mars, elles s'étendent et ce sont désormais 80 % des trajets du T2 qui seront assurés par ces rames qui permettent d'augmenter la capacité de 30 %.

    Côté métro, la ligne A, particulièrement saturée en heures de pointe, est renforcée grâce à l'ajout d'une rame supplémentaire qui doit permettre d'augmenter la fréquence et d'ainsi mieux répartir les flux. Idem du côté de la ligne C qui voit sa fréquence renforcée de 13 h 30 à 19 h 30 avec une rame toutes les 5'30 contre une rame toutes les 7'30. Ce renforcement s'applique en revanche uniquement les samedis après-midi, les week-ends et les jours fériés des vacances de la Toussaint pendant la Vogue des marrons.

    Enfin, le funiculaire F1 circulera désormais plus tard en soirée les vendredis et samedis avec un dernier départ à 1 h 06 depuis Saint-Just et Vieux-Lyon. Presque une dizaine de lignes de bus du réseau bénéficient également d'améliorations. L'ensemble des détails est à retrouver sur le site de TCL.

