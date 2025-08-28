Un temps instable et pluvieux ce jeudi à Lyon, seulement 22 degrés attendus

C'est un temps instable et pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 28 août avec des averses qui pourraient parfois être forte jusqu'en après-midi.

Au lendemain d'une journée grise et humide, le temps instable va se poursuivre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Un temps pluvieux qui sera accompagné d'averses parfois fortes et orageuses jusqu'en après-midi, avant un retour au calme dans la nuit.

Côté températures, elles seront en nette baisse ce jeudi, avec un thermomètre qui ne devrait pas dépasser les 22 degrés au meilleur de la journée, contre 31 pour la veille. Ce jeudi matin, le mercure affiche 18 degrés. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.