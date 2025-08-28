Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un temps instable et pluvieux ce jeudi à Lyon, seulement 22 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un temps instable et pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 28 août avec des averses qui pourraient parfois être forte jusqu'en après-midi.

    Au lendemain d'une journée grise et humide, le temps instable va se poursuivre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Un temps pluvieux qui sera accompagné d'averses parfois fortes et orageuses jusqu'en après-midi, avant un retour au calme dans la nuit.

    Côté températures, elles seront en nette baisse ce jeudi, avec un thermomètre qui ne devrait pas dépasser les 22 degrés au meilleur de la journée, contre 31 pour la veille. Ce jeudi matin, le mercure affiche 18 degrés. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

    à lire également
    TCL lyon metro
    Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un temps instable et pluvieux ce jeudi à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:12
    TCL lyon metro
    Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée 27/08/25
    police judiciaire
    Meurtre d'un ex-élu de Corbas : la victime était suspecté de détenir des images pédopornographiques 27/08/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché 27/08/25
    Oullins-Pierre-Bénite : une boulangerie et un fast-food fermés après un contrôle d'hygiène 27/08/25
    d'heure en heure
    Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées 27/08/25
    Lac des sapins beaujolais vert
    La baignade suspendue une nouvelle fois au lac des Sapins près de Lyon 27/08/25
    parc de parilly
    Découverte et biodiversité : le programme des parcs lyonnais reprend à la rentrée 27/08/25
    Lyon : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 27/08/25
    "On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche 27/08/25
    Une ferme gérée par la Métropole de Lyon pour plus d’autonomie et de “justice alimentaire” 27/08/25
    Positif au cannabis, ce conducteur de Mercedes intercepté par les gendarmes du Rhône à 202 km/h 27/08/25
    bus TCL
    Lyon : les TCL dévoilent leur nouvelle offre de bus nocturnes 27/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut