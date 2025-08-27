Meurtre d'un ex-élu de Corbas : la victime était suspecté de détenir des images pédopornographiques

Un ex-élu de Corbas retrouvé mort à l'été 2024 avait été placé en garde à vue quelques jours plus tôt pour détention d'images pédopornographiques.

Plus d'un an après la mort de Jean-Marie Durand, élu sous la mandature d'André Sardat entre 1995 et 2000 à Corbas, nos confrères du Progrès dévoilent de nouvelles informations sur l'enquête en cours.

Aucun lien établi pour l'heure

L'ex-élu avait été retrouvé par son fils pieds et poings liés, bâillonné, au sol, dans sa maison située au sud de Corbas. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Lyon pour homicide volontaire.

Selon nos confrères, la mort de Jean-Marie Durand pourrait être liée à un arrêt cardiaque consécutif à un étouffement. Le 4 juillet 2024, soit neuf jours avant que l'élu ne soit retrouvé mort, la police nationale l'a interpellé et placé en garde à vue pour détention d'images pédopornographiques.

Le parquet de Lyon a toutefois indiqué à nos confrères qu'aucun lien n'a pour l'heure été établi entre la mort de l'élu et son placement en garde à vue.