Actualité
police judiciaire
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Meurtre d'un ex-élu de Corbas : la victime était suspecté de détenir des images pédopornographiques

  • par La rédaction

    • Un ex-élu de Corbas retrouvé mort à l'été 2024 avait été placé en garde à vue quelques jours plus tôt pour détention d'images pédopornographiques.

    Plus d'un an après la mort de Jean-Marie Durand, élu sous la mandature d'André Sardat entre 1995 et 2000 à Corbas, nos confrères du Progrès dévoilent de nouvelles informations sur l'enquête en cours.

    Aucun lien établi pour l'heure

    L'ex-élu avait été retrouvé par son fils pieds et poings liés, bâillonné, au sol, dans sa maison située au sud de Corbas. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Lyon pour homicide volontaire.

    Selon nos confrères, la mort de Jean-Marie Durand pourrait être liée à un arrêt cardiaque consécutif à un étouffement. Le 4 juillet 2024, soit neuf jours avant que l'élu ne soit retrouvé mort, la police nationale l'a interpellé et placé en garde à vue pour détention d'images pédopornographiques.

    Le parquet de Lyon a toutefois indiqué à nos confrères qu'aucun lien n'a pour l'heure été établi entre la mort de l'élu et son placement en garde à vue.

    à lire également
    TCL lyon metro
    Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TCL lyon metro
    Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée 18:33
    police judiciaire
    Meurtre d'un ex-élu de Corbas : la victime était suspecté de détenir des images pédopornographiques 18:07
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché 17:26
    Oullins-Pierre-Bénite : une boulangerie et un fast-food fermés après un contrôle d'hygiène 16:48
    Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées 16:01
    d'heure en heure
    Lac des sapins beaujolais vert
    La baignade suspendue une nouvelle fois au lac des Sapins près de Lyon 15:16
    parc de parilly
    Découverte et biodiversité : le programme des parcs lyonnais reprend à la rentrée 14:39
    Lyon : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 13:56
    "On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche 13:11
    Une ferme gérée par la Métropole de Lyon pour plus d’autonomie et de “justice alimentaire” 12:31
    Positif au cannabis, ce conducteur de Mercedes intercepté par les gendarmes du Rhône à 202 km/h 12:25
    bus TCL
    Lyon : les TCL dévoilent leur nouvelle offre de bus nocturnes 11:48
    Cambriolage Pixabay
    Villefranche : un cambrioleur surpris frappé par des habitants et condamné 11:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut