Météo : un lundi de Pâques chaud et ensoleillé, 25 degrés attendus à Lyon

Ce lundi 6 avril s'annonce ensoleillé et particulièrement chaud puisque 25 degrés sont attendus à Lyon au meilleur de la journée.

Les Lyonnais pourront profiter d'un lundi de Pâques sous le soleil et avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Ce matin, le soleil domine en effet largement dans le ciel et le mercure indique déjà 10 degrés.

Peu de changement est attendu dans l'après-midi, tandis que les températures grimperont jusqu'à 25 degrés, soit 9 degrés de plus qu'un traditionnel 6 avril entre Rhône et Saône.