Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Météo : un lundi de Pâques chaud et ensoleillé, 25 degrés attendus à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Ce lundi 6 avril s'annonce ensoleillé et particulièrement chaud puisque 25 degrés sont attendus à Lyon au meilleur de la journée. 

    Les Lyonnais pourront profiter d'un lundi de Pâques sous le soleil et avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Ce matin, le soleil domine en effet largement dans le ciel et le mercure indique déjà 10 degrés. 

    Peu de changement est attendu dans l'après-midi, tandis que les températures grimperont jusqu'à 25 degrés, soit 9 degrés de plus qu'un traditionnel 6 avril entre Rhône et Saône. 

    à lire également
    "Comment parler de la guerre aux enfants" : le pari réussi du CHRD de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Météo : un lundi de Pâques chaud et ensoleillé, 25 degrés attendus à Lyon 09:00
    "Comment parler de la guerre aux enfants" : le pari réussi du CHRD de Lyon 07:00
    Photo extraite du court-métrage "D'ombre et de lumière", réalisé par le lyonnais Fabien Loïacono.
    Cinéma : un court-métrage lyonnais créé avec l’IA en route pour Cannes et Los Angeles 05/04/26
    L'impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 05/04/26
    L’OL Lyonnes corrige Strasbourg et se hisse en finale de la Coupe de France ! 05/04/26
    d'heure en heure
    Ligue 1 : dans une triste rencontre, l’OL bute sur Angers SCO et s’éloigne du podium 05/04/26
    Vers un appel au boycott pour le concert de Patrick Bruel ? 05/04/26
    Pierre Oliver lyon
    Lyon : Pierre Oliver reprend les rênes du 2e arrondissement pour un nouveau mandat sous le signe de la sécurité 05/04/26
    La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.
    "Pas de souci" : cette expression courante en dit long sur nos relations aux autres selon un professeur de Lyon 3 05/04/26
    Municipales 2026 : Olivier Berzane installé maire du 8e arrondissement dans un climat tendu 05/04/26
    Littérature et rock : Amérique Années 2.0 05/04/26
    Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas pourrait participer au Tour de France dès cette année 05/04/26
    orage Lyon
    Orages : le Rhône et la métropole de Lyon placés en vigilance jaune ce dimanche 05/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut