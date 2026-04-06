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Grande Librairie © Sandrine Thesillat – Quais du Polar

Lyon : 100 000 festivaliers ont rythmé la 22e édition de Quais du Polar 

  • par Clémence Margall

    • En ce week-end de Pâques, 100 000 festivaliers se sont rendus à la 22e édition de Quais du Polar à Lyon, entre les 3 et 5 avril. 

    Événement incontournable pour les amateurs de littérature, le festival Quais du Polar a fait le plein lors de sa 22e édition ces 3, 4 et 5 avril. 100 000 festivaliers ont en effet été au rendez-vous au Palais de la Bourse de Lyon (2e arr.) en ce week-end de Pâques pour faire vivre les quelque 250 temps forts organisés. Un bilan identique à celui de l’année 2025. 

    "Dans une période de crise pour la librairie indépendante, le livre et la lecture, le festival s’affirme comme un îlot de résistance avec un chiffre d’affaires qui se maintient à 400 000 euros pour sa grande librairie", se sont félicités les organisateurs. Et d'ajouter : "La satisfaction est immense de proposer ainsi un espace de dialogue, de culture, de savoir, de réflexion, mais aussi d’engagement dans une période de polarisation du débat public. La mise en avant, en particulier, de la science, de la recherche et des universités témoignent d’une volonté de faire cohabiter création et respect de la vérité."

    Un rendez-vous possible grâce aux 450 bénévoles dont le festival "salue une nouvelle fois la générosité et le rôle central." L’association communiquera les dates de l’édition 2027 dans "les prochaines semaines."

    Lire aussi : Quais du polar : une édition sous le signe de la vérité scientifique 

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