Météo : jusqu'à 24°C ce samedi à Lyon

Grand soleil et températures très douces pour un 7 octobre aujourd'hui à Lyon.

Les températures seront encore très douces pour la saison ce samedi à Lyon. Grâce à un ciel dégagé et à un courant véhiculant de l'air chaud en provenance de Péninsule Ibérique, le mercure atteindra les 18°C dès 11h30 et 24°C dans le milieu de l'après-midi (7°C de plus que les normales de saison). Un grand soleil sera présent toute la journée.

Dans la soirée, le temps sera plus frais. Le soleil se couchera aux alentours de 19h et les températures retomberont à 18°C à la même heure.

N'oubliez pas que nous fêtons les Serge et les Gustave aujourd'hui !