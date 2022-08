Météo : il devrait pleuvoir sur Lyon dimanche

Après un épisode de forte chaleur cette semaine à Lyon, de la pluie est attendue dimanche 14 août.

Ce jeudi, il fera près de 36 degrés à Lyon. Un épisode de chaleur qui dure depuis plusieurs jours et qui se poursuivra encore sur cette fin de semaine. Ainsi, il devrait 36°C et 35°C vendredi et samedi, avec un soleil omniprésent. Mais cela pourrait s'arrêter dès dimanche.

En effet, le 14 août, de la pluie est attendue avec des averses et des orages dans l'après-midi et la soirée. Des rafales de vent, entre 40 et 45 km/h seront également de la partie. Le thermomètre atteindra tout de même les 30 °C. Un petit moment de répit donc dans ce grand week-end du 15 août après la vague de chaleur que connait actuellement le Rhône.

