Canicule : 36°C attendus cet après-midi à Lyon

Comme depuis le début de la semaine, il fera très chaud à Lyon ce jeudi. Le thermomètre devrait afficher 36°C au plus chaud de la journée.

Dans sa chanson, le groupe Au P'tit Bonheur disait vouloir "du soleil", il aura été servi cette semaine à Lyon. Effet, il fait très beau et très chaud ces derniers jours dans la Capitale de Gaules, et cela ne s'arrêtera pas ce jeudi. Au plus chaud de la journée, les températures grimperont jusqu'à 36°C (entre 16h et 18h). Il fera plus de 30 degrés entre 12 et 22h.

Du soleil tout le temps et un vent quasiment nul qui ne permettra pas de se rafraîchir. Pour rappel, le Rhône se trouve en vigilance jaune concernant la canicule.

A noter que la qualité de l'air sera mauvaise à Lyon et dans ses alentours.

