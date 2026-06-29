Orages et canicule : 10 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance aux orages ou canicule ce lundi 29 juin 2026.

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance aux orages ou à la canicule ce lundi 29 juin 2026. Si l'épisode caniculaire touche à sa fin, avec des températures qui s'annoncent un peu plus clémentes ce lundi, le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont toujours en vigilance jaune canicule.

L'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont eux en vigilance jaune aux orages ce lundi. Des orages parfois violents sont attendus tout au long de la journée dans ces départements.