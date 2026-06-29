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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un homme blessé par balles en pleine rue dans le 7e arrondissement de Lyon

  • par LR

    • Un jeune homme a été touché par plusieurs tirs dimanche après-midi dans le quartier Jean-Macé, à Lyon.

    Un nouvel épisode de violences par armes à feu s'est produit dimanche 28 juin dans l'agglomération lyonnaise. Selon nos confrères du Progrès, en début d'après-midi, un jeune homme a été blessé par balle rue Chevreul, dans le quartier Jean-Macé (7e arrondissement), à proximité du parc Blandan.

    Selon les premiers éléments, deux individus circulant sur une trottinette se sont approchés de la victime avant d'ouvrir le feu. Touché aux jambes, le jeune homme a été légèrement blessé. Les auteurs ont pris la fuite immédiatement après les tirs.

    Cette fusillade s'inscrit dans un week-end marqué par plusieurs faits similaires dans la métropole. Des coups de feu ont notamment été signalés à la Guillotière, Villeurbanne, Saint-Fons et Vénissieux.

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