Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Collision mortelle dans le 3e arrondissement de Lyon : le motard est sorti du coma

  • par Loane Carpano

    • Grièvement blessé lors de l'accident mortel survenu rue Lacassagne vendredi 3 octobre, le motard impliqué dans la collision est sorti du coma.

    Un accident entre un automobiliste et un motard avait provoqué la mort d'une piétonne vendredi 3 octobre sur l'avenue Lacassagne (3e). Pour rappel, la victime âgée de 66 ans avait violemment été percutée par la moto, alors qu'elle se trouvait sur le trottoir. Cette dernière avait succombé à ses blessures sur place.

    Si l'automobiliste était sortie légèrement blessée de l'accident, le motard de 23 ans se trouvait quant à lui dans le coma depuis l'accident. Selon les informations du Progrès, ce dernier en serait sorti ce lundi 6 octobre et ne serait plus intubé.

    Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

