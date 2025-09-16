Actualité
Le centre d’accueil pour mères isolées, la Colline, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Métropole de Lyon. Un dixième site d'hospitalité pour mères isolées : "Nous sommes l'exception en France"

  • par Nathan Chaize

    • Lundi 15 septembre, un nouveau lieu d'hospitalité accueillant des mères isolées a été inauguré à Lyon.

    Après la maison d'accueil Decomberousse à Villeurbanne, et celle des Iris dans le 8e arrondissement de Lyon, un dixième lieu d'hospitalité a été inauguré lundi 15 septembre dans l'agglomération lyonnaise. Depuis la fin du mois de juin, "La Colline" accueille des mères isolées et leurs enfants, dans le 5e arrondissement, sous la supervision des équipes de l'Armée du salut et du Mas.

    170 personnes mises à l'abri

    Ces anciens bureaux rachetés par Alliade et Carré d'Or ont été transformés en un centre d'hébergement au terme de six mois de travaux. Les plus de 2 000 m2 du site sont désormais organisés en 80 unités familiales, et équipés de cuisines, de lieux de vie et de sanitaires, pour mettre à l'abri temporairement (pendant au moins trois ans) jusqu'à 190 personnes. Aujourd'hui ce sont 170 personnes qui y logent, 64 femmes et leurs enfants, dont une majorité sont âgés de moins de trois ans.

    Avec ce nouveau site, la Métropole de Lyon dispose désormais de 737 places plus ou moins pérennes en fonction de la durée de chaque aménagement transitoire. À la Colline, 50 enfants sont ainsi scolarisés dans des écoles des 5e et 9e arrondissements. "Cela a permis d'ouvrir une nouvelle classe à l'école de Champvert ouest" salue la maire du 5e arrondissement, Nadine Georgel.

    À terme, un projet immobilier prévoit la création d'environ 200 logements dont une centaine sociaux. Mais l'opération nécessite une modification du PLU-H. "En bonne intelligence, nous accompagnons et facilitons le projet, et en attendant les modifications nécessaires, nous occupons le site", indique le président écologiste de la Métropole, Bruno Bernard. Et d'ajouter : "Pour les porteurs du projet, c'est un site qui ne sera pas squatté et pas gardienné."

    Lire aussi : Mères isolées : la Métropole inaugure de nouvelle places, et assume le durcissement de ses critères

    "La seule collectivité à compétence départementale à ouvrir de nouvelles places"

    À l'été 2024, la Métropole de Lyon a suspendu temporairement l'accueil de nouvelles mères isolées dans ses dispositifs. Justifiée par les contraintes budgétaires, la décision a déclenché une vive polémique lorsque la présidente du Samu social s'est publiquement indignée. Depuis, la collectivité a durcit ses critères d'accueil, n'accueillant plus de mères isolées demandeuses d'asile (ce public relevant de l'État) et multiplie dans le même temps ce type d'opérations.

    L'idée étant de concilier hospitalité et finances publiques, puisque le coût par mise à l'abri est considérablement plus faible dans ce type d'hébergement temporairement que dans un hôtel. Pour ouvrir ce site d'hospitalité, la Métropole débourse ainsi 1,32 million d'euros en investissement, puis environ 20 euros par jour et par personne. Soir environ 867 000 € pour les sept mois de l'année 2025.

    "Disons les choses, nous sommes l'exception en France. Cette ouverture apporte de l'espoir dans une conjoncture très difficile sur la question de l'hébergement d'urgence", s'est félicité Bruno Bernard. En 2024, la collectivité a déboursé plus de 11 millions d'euros pour l'accueil des mères isolées, contre 800 000 euros en 2019. "Nous sommes la seule collectivité à compétence départementale à ouvrir de nouvelles places. Il n'y a, à ma connaissance, aucune place ouverte dans les départements autour de nous", assure le président écologiste.

    Lire aussi : "Des nourrissons risquent de connaître la rue" : inquiétude autour des nouveaux critères de la Métropole de Lyon pour l'accueil des mères isolées

