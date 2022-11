Masters de tennis féminin : un dernier match et un titre à décrocher pour Caroline Garcia

La joueuse de tennis Caroline Garcia / (Photo by COREY SIPKIN / AFP)

La lyonnaise Caroline Garcia, n°6 mondiale, a balayé, ce dimanche soir à Fort Worth la Grecque Maria Zakkari, 6-3 6-2, accédant ainsi à la finale du Masters féminin. Elle retrouvera en finale Aryna Sabalenka, tombeuse de la n°1 mondiale Iga Swiatek.

Dans la continuité de sa saison exceptionnelle, la Lyonnaise accentue sa montée en puissance et se hisse en finale des Masters WTA. Solide et sans trembler, face à Maria Sakkari (n°5), Caroline Garcia a balayé la Grecque en deux sets (6-3,6-2), dimanche sur le court central de Fort Worth au Texas. Ce tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de l'année, le plus prestigieux après les quatre Grand-Chelem, pourrait être remporté par une Française pour la première fois depuis 2005.

Un match mené de bout en bout

Le score 6-3,6-2, montre à tout point de vue la domination de la Lyonnaise, après avoir breaké à deux reprises Sakkari dans le premier set, Caroline Garcia a réussi à dérouler son jeu pour venir contrer les ambitions de la Grecque. Le deuxième set sera dans la continuité du premier avec un jeu épuré et une concentration imperturbable.

👉 Finaliste (minimum) du Masters

👉 Demi-finaliste de l'US Open

👉 Championne WTA 1000 Cincinnati

👉 3 titres sur 3 surfaces

👉 Seule TOP 10 à avoir battu la n°1

👉 Passée de la 75e place au TOP 5 Rendez-vous compte, les 5 derniers mois de Caroline Garcia sont FABULEUX. ✨️🇲🇫 pic.twitter.com/xqGadvnD85 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 6, 2022

Un dernier match pour clôturer une si belle saison

En finale, la joueuse qui est d'ailleurs la première à atteindre la finale du Masters après avoir soufflé 29 bougies depuis l'Américaine Venus Williams en 2017, affrontera Aryna Sabalenka n°8. Tombeuse surprise de Iga Swiatek n°1, la Biélorusse rejoint donc Caroline Garcia en finale du tournoi.

En battant Maria Sakkari ce dimanche, la doyenne du tournoi devient la troisième française à se qualifier pour la finale des Masters, après Mary Pierce et Amélie Mauresmo. En 2005, Amélie Mauresmo était d'ailleurs devenue la première joueuse tricolore à remporter le tournoi, en trois sets face à sa compatriote Marie Pierce.

Dans la périphérie de Dallas, Caroline Garcia tentera de décrocher son premier Masters et son deuxième titre en terre américaine après celui de Cincinnati en août dernier. Grâce à cette finale, la tenniswoman lyonnaise accède au top 5 mondial et pourrait en cas de victoire face à Aryna Sabalenka passer à la 4e place. Cet ultime défi, face à la bielorusse se déroulera dans la nuit de lundi à mardi 7 novembre à 3h.

