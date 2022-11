Marathon du Beaujolais : la 300e course de Jésus !

Le Marathon international du Beaujolais démarre ce samedi. Le coureur emblématique Gilbert Dantzer y participera pour la 17e fois.

Voici une date marquante pour Gilbert Dantzer, alias Jésus. Bien connu dans le milieu, ce sportif de 68 ans dispute ce jour le Marathon international du Beaujolais, croix sur le dos et couronne d'épines sur la tête. Il s'agit de son 300e marathon, et de son 17e entre Fleurie et Villefranche.

Cette course festive du Beaujolais est l'une des plus populaires de France. Avec pas moins de 20 000 participants réunis, elle est classé 50e à l'échelon européen. Jésus, ancien chaudronnier chez Dassault et figure emblématique du running français, a été médiatisé à plusieurs reprises par le passé pour ses nombreuses courses.